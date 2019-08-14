شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك أوف أمريكا»: مخاوف الحرب التجارية تدفع المستثمرين للسندات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال «بنك أوف أمريكا ميريل لينش» في أحدث مسح شهري له، إن المستثمرين قاموا بشراء السندات؛ سعياً للأمان بأكبر وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008؛ حيث يعزز تأجيج التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة احتمالات حدوث ركود.

وقال المستثمرون: إن سندات الحكومة الأمريكية كانت «الأكثر» تداولاً للشهر الثالث على التوالي، بينما يرون أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الخطر الأكبر على الأسواق.(رويترز)

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