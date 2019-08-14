طوكيو: سيؤول عجزت عن تبرير قيود التجارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ردت اليابان على كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء بعدما تحدثت الأخيرة عن خطط، لإلغاء وضع التصدير الميسر الممنوح لطوكيو؛ حيث قال وزير الصناعة الياباني: إن سيؤول فشلت في تفسير السبب وراء أحدث خطوة في النزاع التجاري المتصاعد بين البلدين.

وألمحت كوريا الجنوبية، الاثنين، إلى خطط بشأن استبعاد اليابان من قائمة الدول التي تحظى بوضع تصدير ميسر اعتباراُ من سبتمبر/‏أيلول، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بإجراءات ضوابط التصدير.

وقال وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو: إن سيؤول عجزت عن توضيح كيفية عدم التزام اليابان بالإجراءات العالمية لضوابط التصدير.

وكتب سيكو على «تويتر» «منذ البداية، لا يتضح تماماً الأساس الذي يمكن لكوريا الجنوبية أن تستند إليه في القول إن إجراءات اليابان المتعلقة بضوابط التصدير لا تمتثل لنظام ضوابط التصدير». وسيجري تطبيق قواعد تنظيمية تجارية أكثر تشدداً، قد تشمل عمليات منح تراخيص مطولة، على صادرات كوريا الجنوبية إلى اليابان.

وقال مون جيه-إن رئيس كوريا الجنوبية، أمس، «اتخذت الحكومة اليابانية قراراً باستبعاد كوريا الجنوبية من القائمة البيضاء للدول؛ بعد قيود على الصادرات» من دون الإشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها سيؤول بدورها، وأضاف: إن كوريا الجنوبية ستواصل محاولة حل الأزمة دبلوماسياً.(رويترز)