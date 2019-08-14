شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تستهدف تحويل 50 ألف سيارة سنويا للغاز الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه جار حالياً تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات و تحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم الى نظام الوقود المزدوج ( غاز طبيعى – بنزين ) من خلال تسهيلات وتيسيرات فى السداد، مشيرة الى أن خطة وزارة البترول تستهدف تحويل 50 الف سيارة سنوياً بزيادة عن العام الماضى والذى شهد تحويل 33 الف سيارة، وأن تلك الخطة تأتى لدعم الرؤية التى تتبناها القيادة السياسية والحكومة لإحلال الغاز الطبيعى محل البنزين والسولار فى السيارات الملاكى والنقل الجماعى بالتنسيق وتضافر الجهود بين وزارات الدولة المعنية لتطوير هذا المشروع ودعم إقامة محطات التموين بالغاز فى المحافظات المختلفة، وتوفير آليات تمويل جديدة لإنشاء تسهيلات التموين وتحويل المركبات للغاز الطبيعى بما يسهم فى زيادة معدلات التحويل والتوسع فى محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي.

وأوضحت الوزارة، أن الدولة تستهدف من خلال تلك الإجراءات التيسير على المواطنين وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود امام المستهلك فى السوق المحلى خاصة الغاز الطبيعى، والذى لاقى استخدامه قبولاً كبيراً بين المواطنين وارتفع الإقبال على تحويل السيارات الى العمل بالغاز خلال العامين الأخيرين للاستفادة من تكلفته المنخفضة وجودته العالية مقارنة بالوقود السائل من البنزين والسولار خاصة أن المتر المكعب من الغاز الطبيعى يعادل استهلاك لتر من البنزين فضلاً عن إرتفاع رقم الأوكتين للغاز الطبيعى ، مشيره الى أهمية البرنامج الحكومى لتحويل مركبات النقل الجماعى والآثار الإيجابية لهذا البرنامج الطموح عند بدء تنفيذه خاصة أن الغاز الطبيعى أحد أهم الحلول لترشيد استهلاك البنزين والسولار وخفض جانب من الاستيراد ، والمساهمة فى خفض جانب من الدعم الموجه للمنتجات البترولية وتحقيق الإستفادة المثلى من الموارد الطبيعية ، كما يمثل استخدامه بعداً بيئياً مهماً لكونه أنظف أنواع الوقود .

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ويبلغ عدد السيارات العاملة بالغاز الطبيعى حالياً على مستوى الجمهورية حوالى 280 الف سيارة تخدمها 187 محطة تموين و 72 مركز تحويل ، وشهد العام المالى الماضى مضاعفة اعداد السيارات التى تم تحويلها لتبلغ 33 الفا مقارنة نحو 14 الف سيارة خلال العام السابق عليه و 7 الاف سيارة سنويا ً فى سنوات سابقة ، وقد تم وضع خطة تنفيذية خلال السنوات الثلاث القادمة للتوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى والوقود السائل بإجمالى 54 محطة تموين سيارات فى العديد من المدن والمحافظات والطرق الرئيسية منها الكثير من المحطات التى ستقدم خدمات تموين متكاملة بالغاز الطبيعى والوقود السائل ، كما تم الاتفاق مع احدى الشركات الوطنية العاملة فى تسويق وتوزيع المنتجات البترولية لإدخال خدمة التموين بالغاز الطبيعى فى محطاتها القائمة والتى تبدأ بعدد 30 محطة خلال عام كمرحلة أولى وذلك لكل من شركتى غازتك وكارجاس .

وفيما يتعلق بالتيسيرات المقدمة للمواطنين فى سداد قيمة التحويل أشارت وزارة البترول، أنه تم توجيه شركتى كارجاس وغازتك التابعتين لقطاع البترول بالاستمرار فى تقديم تيسيرات فى سداد قيمة التحويل لحائزى السيارات الراغبين فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى ودراسة استحداث أنظمة جديدة وميسرة للسداد ، حيث تقدم الشركتان حالياً تسهيلات فى سداد قيمة التحويل لحائزى السيارات الراغبين فى تحويل سياراتهم وذلك من خلال أنظمة للتقسيط بدون مقدم وبدون فوائد وبإجراءات تعاقد مبسطة .

واضافت الوزارة، ان الوفر المتحقق من الفارق السعرى بين الغاز والبنزين يؤدى الى استرداد التكاليف التى تحملها حائزو السيارات لتحويل سياراتهم خلال فترة قصيرة من استخدام الغاز الطبيعى ، مشيده بالتعاون الممتد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير التمويل اللازم لاصحاب السيارات والذى أثمر عن تمويل عمليات تحويل 34 ألف سيارة بقيمة 172 مليون جنيه.