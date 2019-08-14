شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة العضوية بالبورصة تحظر استفادة شركة ميدكاب للسمسرة من نظم التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة يوم الخميس الماضى، القرار رقم (37) لسنة 2019 بحظر استفادة شركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية (ليدرز للسمسرة في الأوراق المالية سابقاً) من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها.

تضمن القرار، والذى نشر على شاشة البورصة اليوم الأربعاء، حظر تواجد أي من العاملين لدى شركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية في قاعة التداول، وذلك كتدبير احترازي بدءً من جلسة اليوم الأربعاء.