شكرا لقرائتكم خبر عن أ ش أ: الليرة التركية تواصل تراجعها وسط حذر المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت العملة التركية، اليوم الأربعاء، تراجعها، فيما يتواصل حذر المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، بعد هبوط البيزو الأرجنتينى لمستويات متدنية قياسية مقابل الدولار.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) فى نبأ لها من أنقرة، أنه جرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 10:47 بتوقيت موسكو، عند 5.5926 ليرة للدولار، بعدما كانت قد أغلقت فى الجلسة السابقة عند 5.5654 ليرة للدولار.