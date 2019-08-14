الاقتصاد

تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أول جلسة عقب أجازة عيد الأضحى، بنسبة 0.27% خاسرا 7.56 نقطة ليصل إلى مستوى 2830.40 نقطة، بضغوط هبوط قطاع البنوك.

 

 

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 109.4 مليون سهم محققة ما قيمته 78 مليون درهم من خلال تنفيذ 1928 صفقة لـ31 سهما، وارتفع 15 سهما، وانخفض 11 سهما، واستقرت 5 أسهم.

 

 

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وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.97%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.79%، فقطاع الخدمات بنسبة 0.52%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.41%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.84%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.50%.

 

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 14.80%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 13.54%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم دار التكافل بنسبة 2.44%، ثم سهم الإمارات دبى الوطنى بنسبة 1.28%.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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