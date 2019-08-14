"مواد البناء":استقرار أسعار الحديد والأسمنت فى الأسواق حتى نهاية 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن أسعار مواد البناء مستقرة فى الأسواق حتى نهاية عام 2019 وذلك بسبب فائض الإنتاج . وأشاد الزينى ، فى تصريحات لـ ”الخليج 365” بالسياسات الاقتصادية للحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية ، قائلا :لولا مشروعات الدولة القومية كان من الممكن تشريد 5 ملايين عامل ، مضيفا أن سعر طن الحديد يصل الى المستهلك بحد أقصى 11900 جنيها للطن فيما يصل طن الأسمنت بحد أقصى 850 جنيها للمستهلك . Advertisements

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