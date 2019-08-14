بالأرقام ..اعرف كام واحد عنده محمول وعدد مستخدمى الإنترنت بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول وصل الى الى نحو 93.68 مليون، فيما شهدت خدمات الانترنت عبر المحمول و ADSL زيادة بعدد المشتركين، وجاء التقرير كالتالى:
وصل حجم الخطوط المستخدمة بسوق الاتصالات الى 93.68 مليون بزيادة 250 الف خط
ارتفع عدد مستخدمى الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول إلى 36.41 مليون
انخفض حجم الاشتراك بـ"الـ يو اس بى مودم" ووصل الى 2.93 مليون
ارتفعت السعة الدولية للإنترنت إلى 2033.83 مليار نبضة/ ث
40.9 مليون عدد مستخدمو الإنترنت بشكل عام يمثلون نسبة انتشار تصل الى 48%.
6.84 مليون مشترك بالإنترنت فائق السرعة ADSL.
38.86 مليون نسبة مستخدمى الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالى مشتركى.
8.36 مليون عدد مشتركى التليفون الأرضى حيث يشهد التليفون الأرضى نمو بسبب ADSL.
23.11 مليون خط إجمالى سعة السنترالات.
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