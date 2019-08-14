شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار (ITHMR) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.247 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.254 درهم، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم خلال الأيام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم 0.22 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0.255 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.24 وبين مستوى المقاومة هو 0.25 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد