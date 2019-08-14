شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال جلسة الخميس الماضي حيث اغلق عند مستوى 0.938 درهم، وذلك على خلفية اقترابه من مستوى المقاومة الحالي عند 0.96 درهم، وبالتزامن مع تداول مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 0.84 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.96 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.92 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.95 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط