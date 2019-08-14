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شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السلام القابضة (ALSALAMKW) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم بقوة خلال اخر جلسات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 0.527 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 0.58 درهم، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم المزيد من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 0.50 درهم كمستوى اول ثم 0.44 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.58 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.50درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.54 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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