شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يرتفع مرة أخرى -تحليل صباحي- 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم مرة أخرى لينهي تداولات الخميس الماضي عند مستوى 5.30 درهم، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الأسبوعي، كما تمكن السهم من تجاوز خط "Tenkan Sen" وهو احد خطوط مؤشر "Ichimoku Cloud" لذلك نتوقع مزيدا من الارتفاع في الاجل القصير للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 5.55 درهم، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 5.15 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5.23 وبين مستوى المقاومة هو 5.41 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد