شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكس (ARMX) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره في الاجل القصير ليغلق الأسبوع الماضي عند مستوى 4.18 درهم، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية ويقترب السهم حاليا من مستوى الدعم 4.12 درهم، والذي في حالة اختراقه فسيواصل السهم تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 3.90 درهم كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.07 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.26 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط