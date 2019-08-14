شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) يتداول في اتجاه هابط -تحليل صباحي- 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول في اتجاه هابط على المدى القصير، حيث اغلق عند مستوى 0.896 درهم، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 0.92 درهم، ويلامس السهم حاليا خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل المكسور لاسفل والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0.86 درهم كمستوى اول ثم 0.80 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.93 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.89 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.91 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط