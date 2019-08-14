شكرا لقرائتكم خبر عن اعمار للتطوير (EMAARDEV) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث انهى تداولات الخميس الماضي عند مستوى 4.34 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، ويتداول السهم حاليا ملامسا لمستوى الدعم المكسور والذي يعد أولى مستويات المقاومة الحالي والذي نتوقع ان يضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 4.15 درهم كمستوى اول ثم 3.90 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.26 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.40 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط