شكرا لقرائتكم خبر عن ان ديجيتال (AAN) يكون نموذج إيجابي -تحليل صباحي- 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا كبيرا خلال جلسة الخميس، حيث اغلق عند مستوى 0.196 درهم، متجاوزا مستوى مقاومته السابق عند 0.185 درهم، وهو ما اكد نموذج القاع الثنائي والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 0.21 درهم، وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا كمستوى اول ثم 0.23 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.18 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.19 وبين مستوى المقاومة هو 0.21 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد