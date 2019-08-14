شكرا لقرائتكم خبر عن شركة منازل القابضة (MANAZEL) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ نهاية الشهر الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 0.392 درهم، مسجلا ارتفاع بلغ 0.40 درهم، والذي يقابل المتوسط المتحرك لـ 20 يوم، مما يشكل مقاومة قوية قد تضغط على السهم للوصول لمستوى الدعم 0.38 درهم كمستوى اول ثم 0.36 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.41 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.38 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.40 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط