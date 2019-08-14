شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اركان لمواد البناء (ARKAN) يواجه متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 14-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الأربعاء الماضي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 0.479 درهم، مصحوبا بتدني كميات التداول، كما يلامس السهم حاليا متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع معها ان تساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم 0.46 درهم كمستوى اول ثم 0.40 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.50 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.47 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.48 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط