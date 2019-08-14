شكرا لقرائتكم خبر عن حالات الطلاق فى مصر.. "القاهرة" تتصدر وجنوب سيناء الأقل بـ 450 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت ظاهرة الطلاق فى المجتمعات العربية من أبرز المشكلات الاجتماعية، التى شهدت تفاقماً فى الفترة الأخيرة، خاصة فى المجتمع المصرى، حيث بات الطلاق ظاهرة الزواج الحديث، بل أول الحلول المستخدمة للتعامل مع المشاكل الزوجية.

شهد عام 2018 "أحدث الأعوام فى إحصاءات الطلاق السنوية فى مصر حتى الآن"، ارتفاعا فى عدد حالات الطلاق، بالغة 220 ألف و 96 حالة طلاق من بينها 8542 حكم نهائى بالطلاق من القضاء، و 211.554 ألف حالة طلاق عند المأذون.

ووفقا البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، ننشر عدد حالات الطلاق "سواء كانت بحكم قضائى أو عند المأذون" فى كل محافظة من محافظات الجمهورية من الأعلى فالأقل، حيث تصدرت محافظة القاهرة تلك القائمة، بينما جاءت جنوب سيناء فى المقابل كأقل المحافظات فى نسبة الطلاق بها.

- القاهرة، 43.411 ألف حالة.

- الجيزة، 24.223 ألف حالة.

- الإسكندرية، 22.308 ألف حالة.

- الدقهلية، 18.838 ألف حالة.

- الشرقية، 14.531 ألف حالة.

- القليوبية، 11.569 ألف حالة.

- الغربية، 10.333 ألف حالة.

- البحيرة، 10.125 ألف حالة.

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- قنا، 6.758 ألف حالة.

- المنوفية، 6.078 ألف حالة.

- سوهاج، 5.936 ألف حالة.

- المنيا، 5.847 ألف حالة.

- بنى سويف، 5.238 ألف حالة.

- الفيوم، 5.033 ألف حالة.

- كفر الشيخ، 4.992 ألف حالة.

- أسيوط، 4.326 ألف حالة.

- دمياط، 3.560 ألف حالة.

- بورسعيد، 3.220 ألف حالة.

- الإسماعيلية، 3.134 ألف حالة.

- أسوان، 2.924 ألف حالة.

- السويس، 2.385 ألف حالة.

- الأقصر، 1.822 ألف حالة.

- مطروح، 1.214 ألف حالة.

- شمال سيناء، 971 حالة.

- البحر الأحمر، 851 حالة.

- الوادى الجديد، 519 حالة.

- جنوب سيناء، 450 حالة.