شكرا لقرائتكم خبر عن صراع النمور الأسيوية.. اندونسيا تتفوق على ماليزيا فى جذب الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقرير منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة ، أن اندونسيا تفوقت على ماليزيا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وهما من دول النمور الأسيوية .

وقالت المنظمة أن إندونسيا جذبت 103.749 مليار دولار استثمار اجنبى مباشر خلال 6 سنوات فى الفترة من بداية 2013 حتى نهاية عام 2018 ، فيما جذبت ماليزيا خلال نفس الفترة 61.9 مليار دولار .

وبحسب التقرير فإن اندونيسيا جذبت 18.817 مليار دولار عام 2013 ، مقابل جذب 21.811 مليار دولار عام 2014 ، كما انخفضت الاستثمارات بشكل حاد عامى 2015 و2016 بلغت 16.641 مليار دولار و3.921 مليار دولار على التوالى ، وعاودت الاستثمارات للارتفاع عام 2017 حيث بغت 20.579 مليار دولار وبلغت 21.980 مليار دولار بنهاية عام 2018.

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وفيما يتعلق بماليزيا قال التقرير أنها جذبت 12.115 مليار دولار عام 2013 وانخفضت ل10.877 مليار دولار عام 2014. وجذبت 10.082 مليار دولار عام 2015 فيما ارتفعت بشكل طفيف وحققت 11.336 مليار دولار عام 2016، وانخفضت عام 2017 وحققت 9.399 مليار دولار ثم واصلت الانخفاض وحققت 8.091 مليار دولار بنهاية عام 2018.