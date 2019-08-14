"تجارية الجيزة ":جارى العمل على تدشين منطقتين لوجيستيتين لتنشيط الأسواق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل ناصر ، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ، أنه جارى العمل على تدشين منطقتين لوجيستيتين بالجيزة وذلك لخدمة الحركة التجارية بالمحافظة واتاحة فرص عمل جديدة وتنشيط حركة المبيعات ، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” أنه سيتم العمل على تدشين المنطقتين ، عقب الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بها.
وكانت الغرفة قد أعلنت عن اعتماد مبلغ 5 ملايين جنيه لصالح مشروع التأمين الصحي على يستهدف تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 10 الآف تاجر .
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