شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتصدر العرب فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة ، الدول العربية الأسيوية والأفريقية فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر خلال 6 سنوات فى الفترة من 2013 حتى نهاية 2018 بحسب تقرير منظمة الأونكتاد للتنمية التابعة للأمم المتحدة ، الذى أشار الى أن الإمارات نجحت فى جذب نحو 59.732 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر خلال الفترة السابقة .

وبحسب التقرير جذبت الامارات نحو 10.385 مليار دولار بنهاية عام 2018 مقارنة ب9.765 مليار دولار عام 2013 ،كما ارتفعت الاستثمارات الاجنبية فى الإمارات الى 11.072 مليار دولار عام 2014 ، وجذبت الإمارات 8.551 مليار دولار عام 2015 ،و9.605 مليار دولار عام 2016 ، فيما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2017 لنحو 10.354 مليار دولار.

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