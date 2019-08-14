شكرا لقرائتكم خبر عن عملة الأرجنتين تواصل الهبوط والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنف البيزو الأرجنتيني الهبوط مع امتداد اضطرابات الأسواق إلى يوم ثان، في أعقاب فوز كبير لمرشح المعارضة ألبرتو فرنانديز في انتخابات أولية، والذي وجه ضربة قوية إلى فرص إعادة انتخاب الرئيس موريسيو ماكري.
وفقد البيزو 9.3% من قيمته، أمس الثلاثاء، ليصل إلى 59 مقابل الدولار الأمريكي. وفي جلسة الاثنين سجلت عملة الأرجنتين أدنى مستوى على الإطلاق مع هبوطها 30% إلى 65 للدولار، متضررة من مخاوف بأن حكومة فرنانديز قد تعيد البلاد إلى سياسات اقتصادية شعبوية. (رويترز)
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