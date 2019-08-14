الذهب يتحول للهبوط بعد مكاسب تجاوزت 18 دولاراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحولت أسعار الذهب للهبوط خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث فقد المعدن الأصفر أكثر من 13 دولاراً مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية.

وفقد المعدن الأصفر مكاسبه القوية التي تجاوزت 18 دولاراً خلال التعاملات مع مكاسب قوية للبورصة الأمريكية، حيث جاء ذلك بعدما أعلنت واشنطن تأجيل فرض تعريفات جمركية على بعض الواردات الصينية إلى منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، كما حذفت بعض السلع من قائمة التعريفات المقترحة.

وانخفض سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول بنحو 0.4% إلى 1510.80 دولار للأوقية ليفقد أكثر من 6 دولارات بعد أن سجل مستوى 1546.10 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.

وكان المعدن الأصفر أنهى جلسة الاثنين رابحاً 9 دولارات مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% أو ما يعادل 8.40 دولار إلى 1502.53 دولار للأوقية. (وكالات)