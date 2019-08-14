النفط يقفز 4% مع انحسار توترات التجارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أمس الثلاثاء في الوقت الذي بددت فيه توقعات بتعزيز منتجين كبار لتخفيضات الإنتاج أثر استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي، بالإضافة إلى قرار الحكومة الأمريكية بتأجيل بدء سريان العقوبات الجمركية التي أعلنت عنها مؤخرا ضد بعض الواردات الصينية، والتي كان من المقرر لها أن تبدأ السريان اعتبارا من أيلول/سبتمبر المقبل، وتشمل 10% على واردات الهواتف وأجهزة الحاسوب المحمول والشاشات، وبعض الألعاب الصينية، والأحذية والملابس، على أن يبدأ سريان هذه العقوبات اعتبارا من 15 كانون أول/ديسمبر المقبل، حسبما أعلن المفوض التجاري الأمريكي، أمس الثلاثاء في واشنطن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.3%، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.6%.

وقالت السعودية، أكبر منتج للنفط بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأسبوع الماضي إنها تعتزم إبقاء صادراتها من الخام أدنى من سبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس آب وسبتمبر أيلول للمساعدة في تصريف مخزونات النفط العالمية.

وتمنح خطة المملكة لطرح شركتها الوطنية للنفط أرامكو السعودية فيما قد يكون أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم دافعا آخر للسعودية لتعزيز الأسعار.

وقالت جيه.بي.سي إنرجي للاستشارات ومقرها فيينا «مع التقارير التي تذكر أن أرامكو السعودية تتطلع لطرح عام أولي مرة أخرى، هناك بعض التأييد لفكرة أن السعودية مهتمة كثيرا بأن تكون أسعار النفط قوية ومن ثم فإنها ستخفض إنتاجها».

واتفقت أوبك وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا منذ الأول من يناير كانون الثاني الماضي.

ويضغط تنامي حرب التجارة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين ومستهلكين للطاقة في العالم، بقوة على أسعار النفط في الأشهر الأخيرة.

كما ما زالت زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي تثبط جهود الحد من تخمة المعروض العالمي وتؤثر سلبا على الأسعار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير شهري، أول أمس الاثنين، إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن يرتفع بمقدار 85 ألف برميل يومياً في سبتمبر/‏أيلول إلى مستوى قياسي مرتفع عند 8.77 مليون برميل يومياً.

والتغير الأكبر متوقع في حوض برميان، في ولايتي تكساس ونيو مكسيكو؛ حيث من المنتظر أن يقفز الإنتاج 75 ألف برميل يومياً في سبتمبر/‏أيلول ليصل إلى 4.42 مليون برميل يومياً؛ وهو أعلى مستوى على الإطلاق. (وكالات)