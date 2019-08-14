41.9 مليون دينار أرباح «أجيليتي» بنمو 7.7%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: ”الخليج 365”

حققت أجيليتي صافي أرباح 21.6 مليون دينار كويتي بما يعادل 12.99 فلس للسهم الواحد، للربع الثاني من عام 2019، بزيادة قدرها 8.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بلغت إيرادات الربع الثاني 396.3 مليون دينار كويتي والأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 48.6 مليون دينار كويتي بزيادة 3.2%

و31.2% بحسب الترتيب.

وقد حققت الشركة في النصف الأول من العام صافي أرباح بقيمة 41.9 مليون دينار كويتي بزيادة 7.7% وبواقع 25.18 فلس للسهم الواحد. بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 95 مليون دينار كويتي في النصف الأول من العام بزيادة 27% والإيرادات 775 مليون دينار كويتي بزيادة 2.5%.

وأوضح طارق سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي: لقد حققنا نتائج جيدة في الربع الثاني على الرغم من بيئة الأعمال الصعبة التي نعمل فيها. فقد سجلت الخدمات اللوجستية نتائج جيدة للغاية وتواصل تنفيذ استراتيجيتها لزيادة الكفاءة التشغيلية. أيضاً، كان أداء شركات أجيليتي للبنية التحتية موفقاً وهي تمضي قدماً في تنفيذ مبادراتها الخاصة حسب خططتها الموضوعة.

وقد تراجعت إجمالي الإيرادات في الربع الثاني من العام بنسبة 2.6% إلى 281.9مليون دينار كويتي، بشكل رئيسي بسبب تقلب أسعار العملات والتي في حال استبعدناها تكون إيرادات القطاع اللوجستي قد ارتفعت بواقع 1%. بلغت صافي الإيرادات 69.4 مليون دينار كويتي، بزيادة 4% ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى تحسن أداء خدمات الشحن البحري وخدمات التخزين.