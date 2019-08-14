تقارير دولية: دبي تخطو بثبات نحو الريادة الرقمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي : وائل بدر الدين

أشادت تقارير عالمية بالمستوى المتطور الذي تتميز به دولة الإمارات بشكل عام، ودبي على وجه الخصوص، فيما يتعلق بتبنّي أنظمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والخطط المستقبلية الخاصة بها، حيث قالت مؤسسة «أوبزيرفر» للأبحاث في تقرير مطول سلط الضوء على التوازن بين العناصر التكنولوجية والقوى العاملة المطلوبة في المجال، إن الدعم الحكومي الذي قدمته دبي لقطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا بشكل عام، والخطط والمبادرات التي أطلقتها، كان لها دور كبير في الزخم الذي اكتسبته المدينة والتطور الملحوظ في هذا المجال.

وأضافت في تقريرها أن الجهود الحكومية التي تبذلها دبي انعكست بشكل ملحوظ على مستوى التطور العام في المدينة، مشيرةً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق في أكتوبر من العام 2017 «مبادرة مليون مبرمج عربي»، لتزويد الشباب العربي بالقدرات والمهارات الأساسية التي سيحتاجون إليها في الحصول على فرص عمل في المستقبل.

وفي تقرير آخر، قالت منصة «IoT for all»، إن المدن العالمية التي تتبنّى مفاهيم المدن الذكية مثل دبي وسنغافورة، من المرجح أن تتفوق بسرعة أكبر على طريق إيجاد المزيد من الحلول الشاملة التي تتعامل مع الكمّ الكبير للبيانات، بطريقة تجعل التعاطي مع القضايا الحضرية أكثر سهولة.

وأضاف الموقع: إن حكومة دبي تسير في الاتجاه الصحيح، فيما يتعلق بدعم تلك التوجهات التي تعزز من قدرة المدينة على التحول إلى نموذج متميز، حيث أشار إلى أنها دشنت العديد من التطبيقات والبطاقات الذكية التي تمكن المقيمين فيها من الاستفادة من الكثير من الخدمات الحكومية وحتى الخاصة عبرها، ودفع رسوم تلك الخدمات من خلال تلك التطبيقات والبرامج، بما في ذلك المخالفات المرورية، وفواتير الخدمات العامة وغيرها.