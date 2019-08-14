زيادة الطلب المرتبط بـ «إكسبو 2020 دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بالإشارة إلى تأثير الطلب المحلي على منتجات الألمنيوم وهل المشاريع الحكومية والعقارية كفيلة برفع الطلب، قال خلفان السويدي: إذا أخذنا في الحسبان نشاط الحكومة، ومواصلتها إطلاق مشاريع البنية التحتية، فضلاً عن اقتراب انطلاق «إكسبو 2020 دبي» تزداد التوقعات بخصوص زيادة الطلب.

وعن أبرز التحديات التي تواجه صناعة الألمنيوم الإماراتية حالياً قال السويدي: يرتبط قطاع صناعة الألمنيوم مع غيره من القطاعات، كما أنه يتسم بالحيوية والديناميكية، لاعتماد الكثير من الأنشطة الاقتصادية عليه بشكل مباشر، ونعتقد أن الوضع الحالي ليس أصعب من التحديات التي كانت سائدة في 2009.

بخصوص التحديات المرتبطة بالاقتصاد أضاف أنه كان أبرزها ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018، وخفض الإنتاج نتيجة ارتفاع الأسعار، الأمر الذي شكّل تحدياً حقيقياً، لاسيما وأن الشركات لم تكن معتادة على تلك الضريبة، أما خلال 2019، فنتوقع أن تخفّ وطأة هذا التحدي، لأن الشركات أصبحت أكثر إلماماً بالموضوع وتأثيراته، ما يدفعنا للاعتقاد بأن يحقيق القطاع المزيد من النمو خلال 2019.