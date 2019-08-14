44.8 مليار تجارة الإمارات والولايات المتحدة بنمو 5.7%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

ارتفع حجم التبادل التجاري السلعي بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 5.7% ليصل إلى 44.8 مليار درهم (12.18 مليار دولار)، مقارنة مع 42.4 مليار درهم (11.53 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2018، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي.

وبلغ حجم الواردات الأمريكية إلى الإمارات في النصف الأول من العام الجاري نحو 36.6 مليار درهم أي (9.95 مليار دولار)، بنمو بلغت نسبته 9.2%، وتشكل الطائرات التجارية والمحركات والمعدات وأجزاؤها من أهم الواردات الأمريكية إلى الإمارات، إلى جانب السيارات الجديدة والمستعملة، وأجهزة الاتصالات، والأحجار الكريمة.

وأشارت البيانات الرسمية إلى أن الصادرات الأمريكية إلى الإمارات من المنتجات التكنولوجية المتقدمة، مثل الطائرات والهواتف والتكنولوجيا الحيوية وغيرها خلال النصف الأول بلغت نحو 13.8 مليار درهم، أي (3.76 مليار دولار).

وبلغت الصادرات الإماراتية إلى أمريكا خلال النصف الأول 2019ِ نحو 8.22 مليار درهم أي (2.23 مليار دولار)، بتراجع بلغ 7.7%. ومن بين أبرز الصادرات من الدولة إلى الولايات المتحدة الألمنيوم والبوكسيت والحديد، إضافة إلى منتجات الوقود.

وارتفعت الصادرات الإماراتية إلى أمريكا، خلال يونيو الماضي، بنسبة 4.7% إلى 1.88 مليار درهم، مقارنة مع 1.79 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام 2018.

وتقلص الفائض التجاري لصالح أمريكا خلال يونيو 2019 ليصل إلى 4.03 مليار درهم، مقارنة مع 4.5 مليار درهم في يونيو 2018.

وفي الربع الثاني 2019، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 22.96 مليار درهم، بما يعادل 6.24 مليار دولار.