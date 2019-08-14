دبي الثانية بين أكثر مدن العالم ذكاءً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنف موقع Instatn Offices في تقرير له، دبي في المرتبة الثانية عالمياً في قائمة المدن الأكثر ذكاء على مستوى العالم، ضمن دراسة أجراها واستند فيها إلى عدد من المعايير التي تتضمن تبني واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، حيث أشار إلى أن دبي التي تمتاز بتطورها الملحوظ، تقدمت على لندن التي طالما اعتبرت المدينة الأكثر تطوراً في العالم، مشيراً إلى أن دبي تتصدر العالم في ما يتعلق التقنيات المشفرة، حيث إن من المتوقع أن تتحول جميع معاملاتها الحكومية لتقنية البلوكتشين بحلول العام 2030.

من جهة أخرى، قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن دبي بين المدن العالمية التي تحتضن أكبر عدد من المباني الشاهقة، استناداً إلى بيانات مجلس المباني الشاهقة، حيث أشارت إلى أن دبي وإضافة لاحتضانها أطول مبنى في العالم، وهو برج خليفة بارتفاع يبلغ 828 متراً، فإنها تمتلك أيضاً 50 ناطحة سحاب جديدة قيد الإنشاء، أكثر من أي مدينة أخرى في العالم، بما فيها برج الخور المتوقع إنجازه في العام 2020، والذي سيكون عندئذ أطول مبنى عرفته البشرية تاريخياً ب 1300 متر، مضيفة أن وتيرة بناء الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب بدبي ومدن أخرى في الصين، سريعة جداً.