شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير جودة خدمات المحمول يصدر أول سبتمبر.. فمن سيكون الأفضل ومن الأسوأ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الترقب تسود بين شركات المحمول الأربعة العاملة فى السوق المصرية "المصرية للاتصالات we و فودافون واورنج واتصالات"، مع قرب نشر تقرير جودة خدمات الاتصالات عبر موقع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات و المقرر له أول سبتمبر المقبل، وذلك فيما يتعلق بتحديد الأسواء و الأفضل فى تغطية الخدمة بمصر.

ولا تتنازل كل شركة محمول عن الإعلان بأنها الأفضل فى التغطية و الخدمة فى مصر، إلا أن التقرير قد يكون له رأيا أخر فيما يتعلق بتفوق بعض الشركات بمناطق وتراجع بعضها بمناطق أخرى.

ورغم إعلان مسؤولى شركات المحمول فى جميع من المناسبات عدم خشيتهم من نشر تقرير جودة الخدمة إلا أن مصادر ببعض الشركات قالت لـ "الخليج 365 " أنهم قاموا بالعمل على تقوية الخدمة لديهم فى المناطق التى تشهد تراجعا بالخدمة خلال الأشهر الماضية استعدادا لقياسات جهاز تنظيم الاتصالات و تقرير جودة الخدمة.

وتوقف نشر تقرير جودة خدمات المحمول لمدة عامين منذ إصدار رخص الجيل الرابع للمحمول لمضاعفة المناطق التى يجرى بها عمليات قياس جودة الخدمة بنحو 3 مرات، وهو ما دعا جهاز تنظيم الاتصالات للاستعانة بشركة عالمية لقياس جودة الخدمة حيث تم إنشاء مركز لمراقبة جودة أداء شركات المحمول على مستوى الجمهورية و استخدام احدث الأجهزة العالمية بهذا الشأن.

وأثار تقرير جودة الخدمة جدلا كبيرا خلال السنوات الماضية عند نشره على موقع جهاز تنظيم الاتصالات حيث كان يؤكد بعض مسؤولى شركات المحمول فى وقت سابق بأنه تقرير فنى ومن الأجدر الا يطلع الجمهور عليه حتى لا يمكن قرائته بشكل غير صحيح الا أن جهاز تنظيم الاتصالات كان يصر على نشر التقرير لتحقيق الشفافية أمام عملاء المحمول.

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و يأتى نشر تقرير جودة الخدمة أيضا لينهى الجدل الخاص بإجراء بعض الشركات لقياسات خاصة بنفسهم و منافسهم وهو ما اثار أزمة العام الماضي، أدت لمعاقبة جهاز تنظيم الاتصالات لبعض الشركات بهذا الشأن حيث أكد انذاك على أحقية كل شركة فى اختبار جودة شبكتها بشكل خاص ولكن لا يحق لأى شركة قياس جودة خدمات منافسيها و الإعلان عنها بالصحف.

وعادة ما تكون جودة الخدمة و التغطية هى العامل الأول لبعض شرائح من العملاء عند تفضيلهم شبكة عن الأخرى، فيما تهتم شرائح أخرى بالعروض السعرية و الترويجية، و أخرين بخدمة العملاء.

و افتتحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 11 يوليو الماضى، المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية، ويأتي افتتاح هذا المركز في إطار اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؛ واتخاذ كافة الاجراءات لضمان حقوق المواطنين في الحصول على أعلى مستوى لخدمات الاتصالات والانترنت.

والهدف الرئيسي من إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات هو إجراء قياس دوري لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر ويشمل القياس على مستوى الجمهورية 94 منطقة، و70 طريقا رئيسيا، و25 مركزا لتجمعات المواطنين تقاس فيه الخدمات من الداخل كالمراكز التجارية والمؤسسات الحكومية ذات الكثافة الجماهيرية.

كما يهدف المركز إلى تحقيق الشفافية حيث سيتم نشر تقارير شهرية على الموقع الالكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لاطلاع المواطنين والشركات على مستوى جودة الخدمة المقدمة من شركات الاتصالات وبما يساعد المواطنين على اختيار أكثر الشبكات تميزاً في المنطقة التي يقطن أو يعمل بها.