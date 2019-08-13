شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 13-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط صعوداً بشكل قوي لينجح بملامسة هدفنا الإيجابي المنتظر عند 57.33، ويجد مقاومة قوية هناك قد تجبر السعر على تقديم بعض التداولات السلبية المؤقتة قبل استئناف المحاولات الإيجابية من جديد، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 60.86 كمحطة رئيسية تالية، بينما الفشل بالاختراق سيضغط على السعر لزيارة مستوى 54.47 بشكل رئيسي.

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