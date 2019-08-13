شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبحث عن منفذ- تحليل - 13-8-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لا يزال سعر الزوج متذبذبا بشكل جانبي قرب الدعم المتمركز عند 126.50 محاولا إيجاد منفذ لاستئناف الهجوم الرئيسي الهابط, نشير إلى أن فشل السعر بتحقيق الكسر المطلوب قد يجبره على تشكيل ارتداد إيجابي قوي لينتج عن ذلك خسائر غير متوقعة, لذلك ننصح بمراقبة تصرف السعر وانتظار تحقيقه للكسر المطلوب ليؤكد بذلك استعداده لتسجيل الأهداف الإضافية والتي تتمركز حول 124.85 و 123.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.10 و 125.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي لحين تحقيق الكسر