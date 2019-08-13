- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحوم حول المقاومة– تحليل - 13-8-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين متأثرا بالجانبية نظرا لافتقاره للعزم السلبي ليكرر بذلك التذبذب حول المقاومة الرئيسية المتمركزة حاليا عند 870.00, سيبقى السيناريو الهابط قائم ما لم يتم كسر هذا الحاجز ليتم استهداف مستوى 840.00 و 790.00 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نكرر التنويه إلى أن محاولة اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية, فإن ذلك سيعمل على إلغاء الترجيح السلبي باستقراره ضمن مسار صاعد جديد وليزيد ذلك من فرص اندفاعه نحو 915.00 و 1000.00 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 840.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر سعر البلاتين يحوم حول المقاومة– تحليل - 13-8-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.