شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحوم حول المقاومة– تحليل - 13-8-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين متأثرا بالجانبية نظرا لافتقاره للعزم السلبي ليكرر بذلك التذبذب حول المقاومة الرئيسية المتمركزة حاليا عند 870.00, سيبقى السيناريو الهابط قائم ما لم يتم كسر هذا الحاجز ليتم استهداف مستوى 840.00 و 790.00 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

نكرر التنويه إلى أن محاولة اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية, فإن ذلك سيعمل على إلغاء الترجيح السلبي باستقراره ضمن مسار صاعد جديد وليزيد ذلك من فرص اندفاعه نحو 915.00 و 1000.00 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 870.00 و 840.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط