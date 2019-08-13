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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس دون أي تغيير– تحليل -13-8-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على تداولات سعر النحاس السلبية بثباته المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 2.6200 ليقلص ذلك من فرص العودة ضمن محاور القناة الصاعدة, تعارض المؤشرات الرئيسية يشكل السبب الرئيسي لتأجيل الهجوم السلبي لنبقى بانتظار تجميعه لعزم سلبي جديد ومن ثم لننتظر وصوله نحو 2.550 و 2.4660 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6200 و 2.5500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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