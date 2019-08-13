شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر الضغط على الدعم- تحليل - 13-8-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

هبط سعر الزوج بتداولات يوم أمس ليكرر بدوره الضغط على دعم القناة الهابطة والممتد نحو 117.50 مقدما إغلاق إيجابي فوقه كما هو واضح بالرسم المرفق, استئناف الهجوم السلبي يتطلب من السعر تحقيقه لكسر الدعم الحالي ليفتح بدوره الباب أمام تسجيل الأهداف الإضافية والتي تتمثل بمستوى 116.70 وصولا نحو 114.85.

أما فشل السعر بتحقيق الكسر فإن ذلك سيزيد من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية صاعدة وليجبره ذلك على الاندفاع بشكل صاعد نحو 119.25 قبل تحقيقه لأي هدف سلبي جديد, مما سبق ننصح بحيادية التداول وانتظار الإغلاق التالي لنتمكن من تحديد الأهداف الرئيسية للفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 117.50 و 119.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي