شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم اديداس يبدأ بالهبوط التصحيحي-تحليل - 13-8-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر السهم مؤخرا عزمه الإيجابي لينهي بذلك الاندفاع الصاعد وليبدأ بتشكيل تداولات تصحيحية هابطة بتسلله دون الدعم الأولي المستقر عند 270.70, نلاحظ من الرسم المرفق تكبد السعر لأول الخسائر بملامسته لمستوى 254.00 ولنتوقع بتعرضه لضغوط سلبية جديدة استهداف دعم القناة الصاعدة والممتد نحو 238.00 ليشكل ذلك الهدف الرئيسي للميل الهابط.

هبوط مؤشر ستوكاستيك بشكل حاد واقترابه من مستوى تشبع البيع يعزز الترجيح السلبي بتقديمه لعزم سلبي قوي وليزيد بذلك من فرص الوصول نحو الهدف الرئيسي المذكور سابقا.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 265.00 و 145.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط