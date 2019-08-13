شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 13-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط سعر البتكوين سلباً على مستوى 11342.10 الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي والثبات دون المستوى المذكور سيوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويضغط على السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الهابط من جديد، في طريقه لزيارة مستوى 10600.00 مبدئياً، بينما يتواجد الهدف الرئيسي الأول للموجة الصاعدة المقترحة عند 12260.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 11000.00 والمقاومة 12260.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد