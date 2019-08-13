شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 13-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في مسار ضيق منذ الصباح مستقراً دون 0.6830، وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً دون تغيير لهذا اليوم، معتمدين على الثبات دون المستوى المذكور، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتمثل باختبار مستوى 0.6700.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6700 والمقاومة 0.6800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط