شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 13-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات سعر عقود خام برنت، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون 59.93، مدعوماً بسلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الميل الهابط الذي تبدأ أهدافه باختبار مستوى 56.23.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.23 والمقاومة 59.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل إجمالي