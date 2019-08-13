شكرا لقرائتكم انخفاض التوتر التجاري بين أميركا والصين يرفع أسعار النفط 4 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 13 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 13 أغسطس 2019 / 22:20

قفزت أسعار النفط نحو 4 في المئة أثناء التعاملات اليوم (الثلثاء)، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستؤجل فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المئة على بعض المنتجات الصينية، وهو ما أدى لانحسار المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية التي دفعت السوق إلى هبوط حاد في الأشهر القليلة الماضية.



وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.21 دولار، أو 3.81 في المئة، إلى 60.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 15.30 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت عقود الخام الأميركي 2.03 دولار، أو 3.7 في المئة، إلى 56.96 دولار للبرميل.

وكان برنت يجري تداوله منخفضاً أكثر من 20 في المئة منذ أن سجل أعلى مستوى له للعام 2019 في نيسان (أبريل) الماضي. وفي وقت سابق اليوم هبطت علاوة برنت على الخام الأميركي إلى أدنى مستوى منذ آذار (مارس) 2018.