بعد وصوله لأسعار غير مسبوقة.. هل الوقت مناسب لبيع مدخراتك من الذهب؟

مصراوي
قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي بقيمة 20 جنيهًا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع سعر المعدن عالميًا، لتصل إلى أسعار غير مسبوقة في مصر.
وتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ 700 جنيه ليصل إلى 705 جنيهات، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى...
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