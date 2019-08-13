شكرا لقرائتكم خبر عن البنوك المصرية تعاود العمل غدا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاود البنوك المصرية، العمل صباح غد الأربعاء، بعد إجازة 3 أيام، من يوم الأحد الماضى حتى اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

Advertisements

جدير بالذكر أن البنوك العاملة فى السوق المحلية، عددها 38 بنكًا، وتمتلك أكثر من 11 ألف ماكينة صراف آلى، تعمل على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام أسبوعيًا، لتلبية احتياجات المواطنين من الكاش.