الاقتصاد

البنوك المصرية تعاود العمل غدا بعد إجازة عيد الأضحى المبارك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاود البنوك المصرية، العمل صباح غد الأربعاء، بعد إجازة 3 أيام، من يوم الأحد الماضى حتى اليوم الثلاثاء، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

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جدير بالذكر أن البنوك العاملة فى السوق المحلية، عددها 38 بنكًا، وتمتلك أكثر من 11 ألف ماكينة صراف آلى، تعمل على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام أسبوعيًا، لتلبية احتياجات المواطنين من الكاش.

 

 

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