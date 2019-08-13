الاقتصاد

أمريكا ترجئ فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مكتب الممثل التجارى الأمريكى، اليوم الثلاثاء، إن إدارة ترامب سترجئ فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على منتجات صينية محددة، بما فى ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية، والتى من المقرر أن يبدأ تطبيقها الشهر القادم.

وأضاف مكتب الممثل التجارى فى بيان، أن المنتجات الأخرى التى سيتم تأجيل فرض الرسوم عليها إلى 15 ديسمبر تشمل "أجهزة الكمبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو، وألعابا محددة، وشاشات الكمبيوتر، وأنواعا بعينها من الأحذية والملابس".

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وتابع: مجموعة منفصلة من المنتجات سيتم استثناؤها بالكامل "بناء على عوامل الصحة والسلامة والأمن القومى وعوامل أخرى".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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