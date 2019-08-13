شكرا لقرائتكم خبر عن من هو حسين سالم.. 7 محطات فى تاريخ رجل الأعمال الغامض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حسين سالم

يحظى رجل الأعمال الراحل حسين سالم بتاريخ حافل من المحطات الهامة منذ بداية ظهوره كرجل أعمال وصاحب إمبراطورية سياحية وبترولية ضخمة، ولكن هناك محطات فارقة فى حياة رجل الأعمال الراحل شكلت الصورة الذهنية عنه أمام المجتمع المصرى، يعرضها ”الخليج 365” فيما يلى:

1982 تأسيس أول استثمار سياحي بمدينة شرم الشيخ

ظل اسم حسين سالم مرتبطا بمدينة شرم الشيخ منذ فترة الثمانينيات، حيث كان أول رجل أعمال مصري يستثمر فى تلك المنطقة، وأسس مجموعة من المشروعات السياحية الكبرى أبرزها منتجع "موفنبيك جولي فيل" والذى كان يضم قصرا كبيرا للرئيس الأسبق حسنى مبارك، بالإضافة إلى مشروعات سياحية مختلفة في خليج نعمة.

عام 2000 أسس حسين سالم شركة غاز شرق المتوسط، وهى الشركة صاحبة امتياز تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، وظل يرأسها رجل الأعمال الراحل حتى عام 2008، حيث أعلن أنه باع كامل حصته لصالح شركة "بي.تي.تي" التايلندية ورجل أعمال إسرائيلي أمريكي سام زل.

16 يونيو 2011

يعد هذا التاريخ نقطة تحول في حياة حسين سالم، حيث ألقى الإنتربول الدولي القبض عليه من داخل فيلته بمدينة مايوركا الإسبانية، لاتهامه في قضايا فساد في مصر، بناء على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة من الإنتربول الدولي.

وجاءت مذكرة التوقيف، بعد قرار النائب العام بإحالة حسين سالم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، لقيامه ببيع وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بسعر متدن لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مجحفة بالجانب المصري، مما أضر بالمال العام.

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فبراير 2016

وفاة حسين خالد حسين سالم، حفيد حسين سالم عن عمر يناهز 15 عامًا بشكل مفاجئ في إسبانيا، ومن الملاحظ تأثر رجل الأعمال حسين سالم وحبه لحفيده، وذلك بعد قيام عائلة حسين سالم بدفن رجل الأعمال في أسبانيا بجوار حفيده.

3 أغسطس 2016

أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع في مؤتمر صحفي انتهاء إجراءات التصالح مع حسين سالم، وأن صفقة التصالح مع رجل الأعمال بلغت قيمتها نحو 5 مليارات و341 مليوناً و 850 ألفاً و50 جنيهاً، وهي تمثل ما نسبته 75% من ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليوناً و466 ألفاً و733 جنيهاً.

23 أغسطس 2016

قررت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج، برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، مخاطبة السلطات القضائية في كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول والموجودات المتحفظ عليها في الخارج، كما تضمن القرار مخاطبة الإنتربول الدولي لرفع أسمائهم من النشرة الحمراء، وكذا رفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول.

12 أغسطس 2019

توفى رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز 85 عام، الساعة الثامنة مساء أمس فى مدريد، وتم دفنه اليوم بجوار حفيده فى العاصمة الأسبانية، كما تمت صلاة الغائب عليه عقب صلاة العصر بمدينة شرم الشيخ.