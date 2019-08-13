شكرا لقرائتكم خبر عن "ترامب" يؤجل فرض رسوم جمركية على منتجات مستوردة من الصين تشمل الجوالات والألعاب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنها ستؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع المستوردة من الصين مثل جوالات "آيفون" وأجهزة "إكس بوكس" والحواسب المحمولة المصنعة في بكين.



وبدلا من تفعيل رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول، تم إعفاء البعض منها من الرسوم حتى الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول.



ولولا هذا القرار، كان أجهزة مثل الهواتف الزكية وألعاب الفيديو والأجهزة المنزلية الذكية مثل "أمازون إيكو" كانت ستستهدف برسوم جمركية للمرة الأولى في أمريكا.