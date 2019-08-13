شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يرتفع 1.5% مستعيداً التداول أعلى 26 ألف نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مستعيدة نغمة المكاسب بفعل هدوء حدة المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وفي أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



ونقلت وكالات أنباء عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" تنوي إعفاء بعض المنتجات الصينية من الرسوم الجمركية بنسبة 10% حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول بدلا من تفعيلها أوائل سبتمبر/أيلول.

Advertisements



جاء هذا القرار بعد اتصالات مكثفة بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة لتخفيف التصعيد التجاري القائم واالذي أثاره قرار "ترامب" بفرض المزيد من الرسوم الجمركية.



وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر التضخم في أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفع بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، قفز "داو جونز" بحلول الساعة 15:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.5% (ما يعادل 385 نقطة) إلى 26287 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 1.8% (ما يعادل 140 نقطة) إلى 8003 نقاط، فيما ارتفع ""إس أند بي 500" بنسبة 1.4% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 2921 نقطة.