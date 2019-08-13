شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بنحو 2% بدعم من هدوء النزاع التجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم في أعقاب إعلان مسؤولين أمريكيين عن اتصالات مع نظرائهم في الصين لتخفيف حدة التوترات التجارية بين البلدين مما دعم التفاؤل بشأن الطلب على السلع والمعادن.



وصرح وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" بأن إدارة الرئيس "دونالد ترامب" قررت تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات المستوردة من الصين حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول.

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يأتي ذلك بدلا من قرار فرض رسوم جمركية على واردات من سلع صينية ببقيمة 300 مليار دولار بداية من الأول من سبتمبر/أيلول.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:45 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.8 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 14:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 2% إلى 263.2 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 263.8 دولار وأقل سعر عند 256.7 دولار.