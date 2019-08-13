شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يواصل التراجع قبيل بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، فى ظل تصاعد التوترات السياسية العالمية ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة ،والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات خفض معدلات الفائدة الأمريكية مرة أخرى خلال هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1 % إلى مستوى97.36 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.48 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.64 نقطة.

فقد المؤشر يوم الاثنين نسبة 0.2% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملات ذات العائد المنخفض.

وانخفض المؤشر بنسبة 1.1% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ،فى أول خسارة أسبوعية خلال شهر ، بفعل العزوف عن المخاطرة وهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية .

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فى هونغ كونغ تتواصل الاحتجاجات العنيفة فى الشوارع ،والتي أدت إلى إغلاق مطار المدينة "أحد أكبر مطارات الشحن الجوي فى العالم" ، وفى إيطاليا من المقرر إن يحدد مجلس الشيوخ اليوم موعد طلب حجب الثقة عن الحكومة ، وفى الأرجنتين خسر الرئيس " ماوريسيو ماكري" على نحو غير متوقع فى الانتخابات الرئاسية التمهيدية.

أججت تلك الأحداث المخاوف لدى المستثمرين حيال الأوضاع السياسية العالمية ،والعزوف عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، وهو ما ينعكس حاليا بموجة الهبوط الحادة التي تسيطر على أسواق الأسهم العالمية.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى الولايات المتحدة خلال تموز/يوليو ، والتي توفر أدلة قوية حول احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض معدلات الفائدة مرة أخرى خلال هذا العام.

يصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش مؤشر أسعار المستهلكين ،التوقعات تشير إلى ارتفاع بنسبة 1.7% سنويا فى تموز/يوليو من ارتفاع بنسبة 1.6% فى حزيران/يونيو ،وبالقراءة الشهرية المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 0.1%.