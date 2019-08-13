شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتحول للهبوط قبيل بيانات المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحولت أسعار النفط للهبوط مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الثلاثاء بعد ارتفاعها فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ،ويكبح الخسائر تحركات المملكة العربية السعودية لدعم السوق ، حيث يفكر أكبر مصدر للنفط بالعالم فى اتخاذ إجراءات أعمق لوقف تدهور الأسعار.

بحلول الساعة 12:40بتوقيت جرينتش تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 54.50$ للبرميل من مستوي الافتتاح 54.70$، بعدما سجل أعلى مستوي 55.27$ الأعلى فى أسبوع ،وأدنى مستوي 54.23$.

ونزل خام برنت إلى مستوي 58.35$ للبرميل من مستوي الافتتاح 58.46$ ،بعدما سجل أعلى مستوي 58.86$ ،وأدنى مستوي 58.02$.

أضاف الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 0.9% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي.

تصدر فى وقت لاحق اليوم بيانات أولية عن مخزونات الخام فى الولايات المتحدة يصدرها معهد البترول الأمريكي ، وسط توقعات ارتفاع المخزونات للمرة الأولى فى التسعة أسابيع الأخيرة ،وتصدر غدا الأربعاء البيانات الرسمية عن طريق وكالة الطاقة الأمريكية.

Advertisements

ذكرت وكالة بلومبرغ أن المملكة العربية السعودية تفكر فى اتخاذ إجراءات أعمق لوقف تدهور أسعار النفط ،وقال مسؤول سعودي "أن المملكة لن تتساهل مع استمرار انخفاض الأسعار وتدرس جميع الخيارات".

وأعلنت الرياض أواخر الأسبوع الماضي إنها تعتزم إبقاء صادراتها من النفط الخام دون 7 مليون برميل يوميا فى شهري آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر ، للمساهمة فى تصريف مخزونات النفط العالمية.

حيث من الواضح أن المسؤولين السعوديين لا يعتقدون أن الوقوف إلى جانب ركود الأسعار أمر حكيم ،خاصة قبيل تنفيذ خطط الطرح الأولية لشركة أرامكو ، فى طرح قد يكون الأكبر فى العالم.

قد تلجأ السعودية إلى تخفيف الإنتاج خلال الفترة القادمة ،وتحاول ضم منتجين آخرين فى هذا الاتجاه ،لكن هذا الأمر لن يكون مهمة بسيطة ،وفى حال خفض تحالف "أوبك بلس" الإنتاج أكبر من المتفق عليه سابقا ، فمن المحتمل أن تتحمل الرياض النصيب الأكبر من التخفيضات الإضافية.

وتنفذ أوبك وحلفاؤها المعروف بتحالف "أوبك بلس" اتفاقا عالميا بخفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا حتى آذار/مارس 2020.